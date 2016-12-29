嚇阻酒駕 鄭運鵬：應列專章處理

2016-12-29 12:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕通訊軟體Line上面，時能看見別人傳出寫著「交通大執法臨檢日期、時間」的警察擴大臨檢表，並提醒喝酒不開車。立委鄭運鵬今於交委會質詢表示，警政署若要對民眾宣導勿酒駕應正式公告，若資料外洩，則應改按週排班。警政署表示，對於擴大臨檢時間，有要求固定哪一天，但時段因地制宜，針對地區特性去規劃，但認為不要事先公告執法時間。

處理酒駕三階段以事前防範、事後處分、預防再犯為主，鄭運鵬認為，酒測宣導應增加義交、義警、民防、巡守隊、酒促人員等，到飲酒場合向酒客宣導，警政署允諾會加強宣導。

另外，2015年各類刑案造成841人死亡，當中有520人是因駕駛人過失導致，占總數61.8％；一年酒駕移送法辦約6萬件，單純酒駕部分多是緩起訴、法官判罰金或得易科罰金，對有錢人不痛不癢。鄭運鵬認為應立酒駕專章並應簡訟重罰，並提出4項建議。

鄭運鵬表示，刑法制定的時間在民國24年，當時汽車少且無交通事故專章概念，對於開快車、酒駕等行為無明確刑責，應制定交通事故刑法專章，就像台鐵抓黃牛有訂定專法一樣，才能明確嚇阻民眾酒駕。

鄭運鵬表示，可分成單純酒後駕車、酒後駕車被人他所撞、酒後駕車肇事無傷亡、酒後駕車肇事自己傷亡、酒後駕車肇事致他人受傷、酒後駕車肇事致他人死亡等態樣，單純酒駕歸行政罰，而讓酒駕致他人死亡及肇事逃逸者，刑度應比現行3到10年更高。

第三，鄭運鵬認為專章中，應規定由檢察官代為提出保全程序，避免酒駕者脫產；並明定肇事者民事賠償的誠意和金額，列為緩刑依據，酒駕肇事致他人傷亡者及逃逸者，均不得緩刑或易科罰金。

鄭運鵬表示，若減少單純酒駕無肇事移送法辦案件，改採行政罰，可減少檢察官8分之1的訟源。而行政罰修正累犯加倍處罰不以9萬元為限，第2次18萬、第3次27萬以此類推。

交通部長賀陳旦表示，方向上絕對支持，但程序上仍要與相關單位討論。

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