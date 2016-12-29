星兒不放棄學習 王怡婷首辦個展
2016-12-29 12:08
星兒王怡婷（中），在台南社大找到陪伴她持續學習的師生夥伴。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大「星兒」王怡婷首辦創作個展，展出她個人創作舊衣改造、春仔花、編織娃娃的作品共計66件，作品之多樣豐富，令人驚艷。
26歲的王怡婷是一位熱愛學習的「星兒」（自閉兒），因一句「別人都有上大學，我也要！」，讓媽媽下定決心帶著她走進台南社區大學上課。她從18歲開始在台南社大學習，迄今總共選修了55門課，包含台語、英語、日語、舊衣改造、彩妝造型、春仔花工藝、編織娃娃等。
為了讓更多人可以看見怡婷內心的「星光」，台南社大特別為這位創作素人首辦個展，展期即日起至1月13日止，展出地點在台南社大校本部藝文走廊（延平國中內）。歡迎大家一起來欣賞怡婷作品中一針一織所呈現的溫暖與不放棄學習的堅持。
社大藝術學程經理人李慧玲表示，自閉症的朋友並不是安靜不說話的，他們只是不懂得如何表達內心的想法，也不容易觀察他人的反應做出適當的應對，因為不擅長與人溝通，所以偶爾也會用突如其來的肢體動作來表達內心的想法，不知情的人時常會被嚇到，但經過一段時間的理解、相處，卻會被他們學習的專注、熱情所感動。
李慧玲說，怡婷每一件創作對她來說都不容易，但她憑著驚人的記憶力與耐心，一點一點的將課堂所學創作出成品，作品數量頗為驚人。希望透過這次展覽，讓更多人看見怡婷的努力與改變，也希望能藉由怡婷的學習成果，鼓勵社會上更多的人透過學習、透過創作來追求自我、實現自我。
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