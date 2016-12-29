台東推動友善英語服務 104家業者今獲授證
2016-12-29 12:14
〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府建構英語服務環境，為國外旅客來台東鋪路，舉辦「國際友善環境營造國際人才培訓暨推廣英語服務標章授證典禮」，今天由縣長黃健庭親自頒發英語服務標章獎座與證書給104家業者。
今天的典禮，有業者現學現賣，開口說了3分鐘。60年老牌小吃「老東台」米笞目老闆娘說，以前有外國人來店，員工躲起來，把她推出來也說不上口，現在經縣府輔導，外國人來也不怕了！
黄健庭則說，台東的觀光條件樣樣不輸峇里島，國際遊客數卻差很多，重要的關鍵就是英語，台東一般民眾聽到英語就躲起來，連受過高教育的公務員也是，希望透過這次輔導，提升國際服務品質。
台東縣政府國際發展及計畫處表示，此次英語服務認證以購物消費、住宿餐飲、觀光遊憩、交通運輸等業者為推動對象，分別就業者實地設施標示、服務措施、英語能力、網站資訊、專則及整體服務品質與創意等評分，總分為400分，達320分以上為金質認證，280分以上則可獲得銀質認證，參加的118家業者中，完成認證有104家，其中21家獲得金質認證、48家獲得銀質認證、35家獲結業證書，其中以民宿業者獲得認證最多。
縣府特別安排專業外籍顧問與團隊，輔導地區業者。通過認證的商家將在門口張貼標章，讓外籍旅客在台東旅遊期間，減少因語言所產生的不便，快速辨識友善英語服務店家。此外，縣府還發行友善英語服務店家摺頁地圖，提供外籍旅客完整資訊，而無法全程參與課程的業者，縣府也製作小卡片，協助在短時間內提升英語溝通能力，創造外籍人士與店家的雙贏局面。
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