| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 生活

台東推動友善英語服務 104家業者今獲授證

2016-12-29  12:14

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府建構英語服務環境，為國外旅客來台東鋪路，舉辦「國際友善環境營造國際人才培訓暨推廣英語服務標章授證典禮」，今天由縣長黃健庭親自頒發英語服務標章獎座與證書給104家業者。

今天的典禮，有業者現學現賣，開口說了3分鐘。60年老牌小吃「老東台」米笞目老闆娘說，以前有外國人來店，員工躲起來，把她推出來也說不上口，現在經縣府輔導，外國人來也不怕了！

黄健庭則說，台東的觀光條件樣樣不輸峇里島，國際遊客數卻差很多，重要的關鍵就是英語，台東一般民眾聽到英語就躲起來，連受過高教育的公務員也是，希望透過這次輔導，提升國際服務品質。

台東縣政府國際發展及計畫處表示，此次英語服務認證以購物消費、住宿餐飲、觀光遊憩、交通運輸等業者為推動對象，分別就業者實地設施標示、服務措施、英語能力、網站資訊、專則及整體服務品質與創意等評分，總分為400分，達320分以上為金質認證，280分以上則可獲得銀質認證，參加的118家業者中，完成認證有104家，其中21家獲得金質認證、48家獲得銀質認證、35家獲結業證書，其中以民宿業者獲得認證最多。

縣府特別安排專業外籍顧問與團隊，輔導地區業者。通過認證的商家將在門口張貼標章，讓外籍旅客在台東旅遊期間，減少因語言所產生的不便，快速辨識友善英語服務店家。此外，縣府還發行友善英語服務店家摺頁地圖，提供外籍旅客完整資訊，而無法全程參與課程的業者，縣府也製作小卡片，協助在短時間內提升英語溝通能力，創造外籍人士與店家的雙贏局面。

相關影音

廣告
  • 台東英語服務標章今授證。（記者黃明堂攝）

    台東英語服務標章今授證。（記者黃明堂攝）

  • 台東英語服務標章今由縣長黃健庭（左）授證及頒獎。（記者黃明堂攝）

    台東英語服務標章今由縣長黃健庭（左）授證及頒獎。（記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外籍旅客 背包客
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：台東推動友善英語服務 104家業者今獲授證


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.