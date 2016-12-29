台中免費電腦課3600人次參加 銀髮族呼好方便
2016-12-29 12:03
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府開辦市民免費電腦課程，今年參訓人數超過3600人次，超過市府預期。市府今天舉行成果發表會，銀髮族學員都說學會電腦好方便，可以和在國外小孩視訊，出門還能用手機找加油站、餐廳，希望市府繼續辦下去。
市府資訊中心今年在全市29區均開設市民免費電腦課程，且首次與社會局合作，在老人關懷據點開課，就近服務社區長輩，參訓人數超過3600人次。為了解學員對課程的需求及建議，資訊中心舉辦徵文活動，並從400份投稿作品中，選出最精彩的10份，今天由副市長林依瑩頒發每人一台平板電腦。
66歲的鄭錦田表示，他年輕時沒有學過電腦，退休後有時間，希望能多學技能，因此一得知有此免費課程，馬上報名，他的孩子在國外，以前打電話只聽到聲音，現在透過視訊，可以看到小孩，心就安定下來。
62歲的簡黃鈴淑則說，課程內容都是生活上用得到，例如，出門可以透過手機找加油站、餐廳、公廁，而她的小孩也在國外，透過GPS可找到小孩的家，利用翻譯工具，不必小孩陪，她在國外也可以自己出門，真的很方便，希望免費電腦課程能繼續辦下去。
林依瑩表示，現在是資訊發達年代，學習變得很重要，今年免費電腦課程共開辦170班，超乎市府預期，很多長輩學會電腦後，生活變得更忙碌，也開啟他們的精彩人生，因此課程會繼續辦下去。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- 明年起衛所健檢、診斷書 收費加倍
- 日職》平成怪物回來了 松坂大輔繳冬盟代表作
- 茂迪與東元結盟 進軍太陽能電廠
- 明年季後不無聊 台日韓職棒要辦國際賽
- 欠300萬賭債 上班族開大麻工廠
- 鼓勵都更 危險老屋再放寬
- 許世楷：駐日機構也應正名
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- MLB》愛上有夫之婦 前中職洋投遭槍殺
- 5農地停車場撤 池上憂連假塞車
- 山老鼠砍百歲老樹 警救命
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Japan association name-change lauded
- 姊妹校訪永平 體驗原民文化
- 中正路藝術造街 重現「末廣町」盛景
- 釣客沒穿救生衣 最重可罰90萬
- 水獺寶寶 自己秤體重
- 選課系統「又當機」 玄奘學生譙到爆
- 跨年夜不落垃圾 千餘學子宣導
- 林美秀不搞笑都好笑 陳玉勳讚是謬思女神
- 殺妹慘案匪夷所思 30年老刑警：社會病了嗎
- 追思會證道 牧師爆他生前外遇
- 自由廣場》外交部長，你在等甚麼？
- 台美肥咖不互惠 財部爭取簽協議
- 雷射治近視10年出問題 醫師駁斥
- 政院拍板老屋及危樓加速都更 數十萬戶適用
- 草蜢難忘梅姑 新歌揪心憶當年
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT delegation to China broke law: DPP legislator
- 竹縣溫泉季 泡湯、美食祭優惠
- 排水溝只做2∕3 斗南公所辯沒住戶
- 壓力大流鼻血 周佳薇「血淚交織」摘金
- 向黨產會潑糞 男子侮辱公署起訴
- 抓猴太認真 徵信員工搶床單傷警
- 女員工欠錢 老闆逼賣淫
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 林全盼立院加開臨時會 速通過政府總預算
- 淡水有「攝」狼！ 開窗偷拍正妹入浴
- 林口倉儲大火 5000坪全毀
- 左營分局警友會遭搜索 退休副分局長疑涉電玩弊案
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台中免費電腦課3600人次參加 銀髮族呼好方便
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分