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台中免費電腦課3600人次參加 銀髮族呼好方便

2016-12-29  12:03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府開辦市民免費電腦課程，今年參訓人數超過3600人次，超過市府預期。市府今天舉行成果發表會，銀髮族學員都說學會電腦好方便，可以和在國外小孩視訊，出門還能用手機找加油站、餐廳，希望市府繼續辦下去。

市府資訊中心今年在全市29區均開設市民免費電腦課程，且首次與社會局合作，在老人關懷據點開課，就近服務社區長輩，參訓人數超過3600人次。為了解學員對課程的需求及建議，資訊中心舉辦徵文活動，並從400份投稿作品中，選出最精彩的10份，今天由副市長林依瑩頒發每人一台平板電腦。

66歲的鄭錦田表示，他年輕時沒有學過電腦，退休後有時間，希望能多學技能，因此一得知有此免費課程，馬上報名，他的孩子在國外，以前打電話只聽到聲音，現在透過視訊，可以看到小孩，心就安定下來。

62歲的簡黃鈴淑則說，課程內容都是生活上用得到，例如，出門可以透過手機找加油站、餐廳、公廁，而她的小孩也在國外，透過GPS可找到小孩的家，利用翻譯工具，不必小孩陪，她在國外也可以自己出門，真的很方便，希望免費電腦課程能繼續辦下去。

林依瑩表示，現在是資訊發達年代，學習變得很重要，今年免費電腦課程共開辦170班，超乎市府預期，很多長輩學會電腦後，生活變得更忙碌，也開啟他們的精彩人生，因此課程會繼續辦下去。

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  • 副市長林依瑩（左四）表示，市民免費學電腦課程將持續開辦。（記者張菁雅攝）

    副市長林依瑩（左四）表示，市民免費學電腦課程將持續開辦。（記者張菁雅攝）

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