減少生鮮食品浪費 宜縣府推icode生產技術
2016-12-29 11:51
宜蘭縣長林聰賢（中）與日本業者簽訂合作備忘錄。（記者林敬倫攝）
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府與日本IDS公司、NTT公司合作，將為縣內生鮮產品業者，導入來自日本的i-code編碼技術，讓業者可以透過大數據資料庫，蒐集消費者的消費行為相關資料，適時提出產品，減少浪費容易腐壞的生鮮食品，今先行簽訂合作備忘錄，縣府預計在明年綠色博覽會先行試辦，再往全縣推廣。
縣長林聰賢今年9月初至日本沖繩考察，參觀IDS公司了解i-code編碼技術後，決定將該技術引進宜蘭，他說，該技術讓產品擁有編碼，只要超商一掃，業者就可以蒐集消費者購買的商品種類、數量、時間等資料，掌握產品銷售情況，藉此在最適當的時機，推出適合的產品，不但減少產品生產過剩的情形造成浪費，也能穩定市場價格。
林聰賢說，預計將在明年3月舉辦的綠博先行試辦，再往全縣推廣，期盼讓宜蘭成為全台第一個智慧科技示範城市。
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