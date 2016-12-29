| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 生活

減少生鮮食品浪費 宜縣府推icode生產技術

宜蘭縣長林聰賢（中）與日本業者簽訂合作備忘錄。（記者林敬倫攝）

2016-12-29  11:51

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府與日本IDS公司、NTT公司合作，將為縣內生鮮產品業者，導入來自日本的i-code編碼技術，讓業者可以透過大數據資料庫，蒐集消費者的消費行為相關資料，適時提出產品，減少浪費容易腐壞的生鮮食品，今先行簽訂合作備忘錄，縣府預計在明年綠色博覽會先行試辦，再往全縣推廣。

縣長林聰賢今年9月初至日本沖繩考察，參觀IDS公司了解i-code編碼技術後，決定將該技術引進宜蘭，他說，該技術讓產品擁有編碼，只要超商一掃，業者就可以蒐集消費者購買的商品種類、數量、時間等資料，掌握產品銷售情況，藉此在最適當的時機，推出適合的產品，不但減少產品生產過剩的情形造成浪費，也能穩定市場價格。

林聰賢說，預計將在明年3月舉辦的綠博先行試辦，再往全縣推廣，期盼讓宜蘭成為全台第一個智慧科技示範城市。

廣告
  • 減少生鮮食品浪費，宜縣府將推動icode生產技術，用大數據研究消費者行為。（記者林敬倫攝）

    減少生鮮食品浪費，宜縣府將推動icode生產技術，用大數據研究消費者行為。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： icode 大數據資料庫 宜蘭縣 生產技術 生鮮食品
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：減少生鮮食品浪費 宜縣府推icode生產技術


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.