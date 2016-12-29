霸氣爆棚！AV男優忘年會 熟悉臉孔全到齊

AV男優大島丈PO出男優舉行忘年會的合照。（圖擷取自大島丈推特）

2016-12-29 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕2016年即將結束，日本AV業也有舉行忘年會的習慣。AV男優大島丈日前在推特（Twitter）分享男優們的忘年會照片，讓網友看了紛紛分享、留言。

大島丈26日在推特PO出AV男優忘年會的照片，同時發文感謝這一年來支持他們的粉絲。照片中，約20名男優全部赤裸上身大合照，顯得非常有氣勢。

由於AV男優其實是稀有動物，所以在這張合照中出現的人，對網友而言都是「老面孔」，包括大島丈、清水健、東尼大木等等，網友看了紛紛留言，「ALL STAR陣容阿」、「在這空間，深呼吸可能就懷孕了」。