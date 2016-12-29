壘球場不能揮棒打球？雄中：考量其他學生安全

雄中棒球隊在臉書粉絲團PO出壘球場被校方懸掛：「本場地絕對嚴禁揮棒打擊棒球、壘球」的照片。（圖擷自臉書「高雄中學棒球隊」）

2016-12-29 11:40

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄中學校方日前在校園壘球場懸掛嚴禁揮棒打擊棒球、壘球的布條，引發部分學生不滿，並在學生自組棒球隊臉書粉絲團PO上照片，照片PO出後，有網友留言嘲諷「棒壘球場不能打棒壘球能幹嗎？」「雄中棒球場應該是要拿來練游泳的吧？」

但雄中學務主任顏銘賢表示，雄中校園空間有限，考量學生的安全，經常要向壘球社團學生宣導，在校園內揮打壘球、棒球時，不能全力揮棒，因為球速很快，很容易擊中在籃球、排球場的運動的學生，過去曾有人被球擊中受傷，甚至在別的學校還有人被擊中眼睛，眼球破裂失明。

顏銘賢說，學校有壘球社團，部分學生也自組棒球隊，壘球社團平時在校園練習，有指導老師在場，會提醒學生不能全力揮棒，但其他時間或假日練球時，還是有人會用力揮棒，學校因此在壘球場的護欄上懸掛嚴禁揮棒打擊棒球、壘球的布條，希望提醒學生注意，避免危及到其他學生安全。

雄中學生自組棒球隊的臉書粉絲團日前PO出壘球場被校方懸掛「本場地絕對嚴禁揮棒打擊棒球、壘球」的布條，學生嘲諷是學校特地製作布條積極宣導新校訓。許多網友也留言：「這球場應該只能踢足球」、「雄中的棒球場應該是要拿來練游泳的吧？」「看到壘球場有這布條我也是醉了」