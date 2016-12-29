反核區食品納入食安條例 藍議員：台中能，台南不能？
2016-12-29 11:43
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市國民黨議員盧崑福今天上午召開記者會，指台中市是六都中，第一個禁止日本核災5縣食品在台中市販售，他質疑，「台中能為市民的健康增修自治條例，台南為何不能？」
盧崑福表示，台中市議會已通過修正「台中市食品安全衛生管理自治條例」，增加第10條之一「日本核災區包括福島縣、茨城縣、櫪木縣、千葉縣、群馬縣等5縣食品，不得在台中市販售，日本食品必須於包裝及容器以中文標示生產地名之都、道、府、縣」。
他嘲諷說，難道說只要台南市民精神上「挺綠信賴神」，再搭配吃電台賣的食品或藥品後，身體就能抗輻射污染了嗎？
盧崑福表示，南市民進黨議員公開反對南市食安條例修正，禁止日本核災食品在台南販售，一樣民進黨執政的台中市就可以，為何台南市就不可以？為何不可提供台南市民多一層保障呢？
民進黨團則表示，「食品安全」與「居住正義」絕對是會謹守嚴格把關的責任，但實在無法認同國民黨團總是以非理性、似是而非的言論，製造社會大眾的不安，到處危言聳聽，並且不斷給予錯誤的訊息。
民進黨團強調，目前中央已有非常明確及嚴格的食安法規，只要是不符合相關規定的食品，均禁止進口販售，比起只規定某些地區的東西不可販售這樣的要求，相較起來，前者中央法規顯然是較為嚴格而務實，希望國民黨團可以回歸理性且專業的問政態度，以謀求民眾真正的福祉，而不是一直在政治作秀，無限上綱的來擾亂視聽，這才是非常沒有道德正義的作為。
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