貓頭鷹大公仔現身七股鹽山 耍萌迎新年

可以爬上鹽山親近貓頭鷹。（記者楊金城攝）

2016-12-29 11:35

〔記者楊金城／台南報導〕高7公尺的巨型貓頭鷹吉祥物裝置藝術現身七股鹽山，耍萌迎接2017！

台鹽不斷挑戰台灣最大裝置藝術，今年在七股鹽山打造貓頭鷹巨型公仔盤踞在鹽山上，雙眼裝上太陽能發電的LED燈，顯得炯炯有神，被暱稱為第一隻在白天睜眼的貓頭鷹，上午由台鹽總經理吳旭慧、台南市副市長顏純左、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、七股區長莊名豪點燈亮相，遊客驚呼說「真的好大一隻貓頭鷹」。

七股鹽山繼招財貓、愛神後，今年邀請雕塑藝術家王松冠創作高7公尺、寬7公尺的貓頭鷹裝置藝術，有著大大的眼睛、溫暖的配色和圓潤的身材外，眼睛裝設琉璃和LED動態燈飾，無論在白天還是傍晚都顯得眼神明亮、精神百倍，萌樣十足又展現以綠能守護地球的精神。

除了巨型貓頭鷹吉祥物之外，還展出「幸福的OWL（奧）秘」貓頭鷹藝術品收藏展，展出台鹽董事尤雯雯遊歷台灣和世界各地收藏的貓頭鷹代表紀念品超過200件。還邀請小林村素人藝術家劉正義創作漂流木和貓頭鷹雕塑藝術品，讓遊客一次看完世界各地對貓頭鷹的詮釋和設計。

吳旭慧說，貓頭鷹吉祥物巨型裝置藝術希望為台灣和國人帶來智慧和幸福的2017年。

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