他們扶持身障同學 會稽校長寫卡片感謝「天使心」

會稽國中每年12月會舉辦「蘋果節」，鼓勵師生感謝身邊默默付出的人。（圖由會稽國中提供）

2016-12-29 11:28

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市會稽國中每年12月會舉辦「蘋果節」，今年以「蘋果節感恩情」為主題，由學生自製並精心策劃才藝大賽，全校師生一同回顧一年來的點滴，特別的是，校長傅瑜雯寫卡片送給7年7班全體同學，讚揚該班對身障同學的照顧。

「蘋果節」並不是因為周邊盛產蘋果，代表的是學生品格歡欣收成的意象，已有十多年歷史，師生會齊聚一堂、回顧一年來的點滴，並感謝彼此的付出，傳達「感恩惜福」理念。

傅瑜雯表示，7年7班有一名身障同學，該班學生平時展現友愛精神、協助學習，所以她特別寫卡片讚揚他們的「天使心」；家長會也準備卡片送給籃球隊，雖然籃球隊身材沒有比別人強壯，但仍以毅力挺進桃園市國中籃球聯色，獲得亞軍，將進軍北區全國賽。

傅瑜雯說，蘋果節最主要是找出平時默默付出、鮮少被注意的學生，由老師寫卡片讚揚他們的努力，再一起合唱歌曲《感謝》，在歲末年終倍感溫馨。