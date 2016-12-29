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拒酒測「花錢消災」了事？ 綠委提拒測者入罪

我國對於拒絕酒測的民眾僅以行政裁罰，不會留下酒駕前科，綠委質疑等於變相鼓勵民眾拒絕酒測，要求入刑事罪。 （資料照，記者翁聿煌攝）

2016-12-29  11:34

〔即時新聞／綜合報導〕立法院交通委員會今天（29日）就酒駕議題進行討論，邀請交通部、法務部等相關官員列席備詢，民進黨籍立委李昆澤在質詢時表示，台灣對於拒絕酒測民眾裁罰過輕，要求法務部將「酒駕拒絕檢查」入罪化。

民進黨籍立委李昆澤在立法院質詢時表示，我國對於拒絕酒測的民眾僅以行政裁罰，罰款9萬元並吊銷駕照3年，且拒測後也不會留下酒駕前科，他質疑等於變相鼓勵民眾拒絕酒測，要求法務部研擬將「酒駕拒絕檢查」入罪化，在刑法中加入酒駕拒絕檢查罪。

李昆澤舉美日例子表示，在日本若駕駛人有拒絕酒測情形，依日本《道路交通法》規定處3個月以下有期徒刑，併科50萬日圓罰金，美國許多州也有拒絕檢查的駕駛，將受該州拒酒測的刑事處罰等；對此，法務部承諾會參考各國的情形來研究。

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  • 交通部長賀陳旦（左）、法務部檢察司司長林邦樑（中）等官員29日在立院交通委員會就「我國酒後駕車現況暨防制作為」列席報告，並備質詢。（記者朱沛雄攝）

    交通部長賀陳旦（左）、法務部檢察司司長林邦樑（中）等官員29日在立院交通委員會就「我國酒後駕車現況暨防制作為」列席報告，並備質詢。（記者朱沛雄攝）

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