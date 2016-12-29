就任滿4年 三星鄉長邀鄉親評分

三星鄉長黃錫墉就任滿4年,邀請鄉親評分。（記者簡惠茹攝）

2016-12-29 11:17

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕三星鄉長黃錫墉就職已滿4年，今天率領公所主管向大家報告施政成果和展望，他說，就職期間推展許多政策和活動，已經讓三星鄉從農業偏鄉蛻變成文化觀光大鎮，現在交出施政成績單，請鄉親為他評分。

黃錫墉說，建設方面公所向中央爭取大型建設經費，天送埤歷經4期工程，改頭換面，古一號隧道、懷鐵建設指日可待，而祿園在102年10月落成，採取公共造產的方式營運，創造財源，還有三星市場改建工程，公所自籌1300萬元也已經發包，預定明年完工。

農業方面，黃錫墉說，公所大力投入行銷，將在地農產三星五寶提升到六寶，102年9月更建立三星米的產銷平台，提升在地農產知名度和銷量，並藉由蔥油餅創意比賽，擦亮三星蔥餅的招牌，銷量年年攀升，102年3千多萬元，105年已經有6千萬元產值。

黃錫墉說，搖搖洛克馬、花海氣球嘉年華等活動，也都提升城鄉形象，上任第1天就面臨財源匱乏的窘境，但是他仍積極利用在地優勢，創造經濟效益，未來只剩1年，會更加衝刺，全力以赴。

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