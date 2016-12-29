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酒駕累犯判刑輕 立委趙正宇：不符人民期待

2016-12-29  11:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立委趙正宇今日於立法院交通委員會質詢時表示，根據刑法第185條之3條，酒駕可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元；但法官實際審判時，有期徒刑從來沒有判超過6個月，還可併科罰金。法務部表示，已發現酒駕案件量刑傾向輕判，難發揮刑罰抗制犯罪功能，為達遏止酒駕犯罪維護公共安全，已請台灣等法院檢察署、福建高等法院金門分院檢察署所屬檢察官，督導所屬檢察官監督法院判決，對於量刑過輕的不當判決，應提起上訴為救濟。

趙正宇表示，經檢視台北地方法院10月到11月的判決書當中，以100個案例為基準，其中34個都是累犯，還有一個範例是酒駕累犯5次，90年第1次被判30天拘役、91年罰2萬元、96年被判5個月，後來減刑成2個月15天、101年酒駕還是被判5個月，第五次酒駕時才被判6個月，且還下註解被告自制力薄弱，且未記取教訓；還有一個案例酒駕累犯6次，最重也才判刑6個月，併科罰金3萬元，這明顯就是不符人民期待。

立委鄭寶清表示，鑑於台灣當前酒駕罰則，在整體刑法裁罰比例已屬重罰，卻尚未能有效阻止酒駕違規，因此，特別提案要求執法機關於臨檢酒駕現場，必要時得依社會秩序維護法即刻拘留酒駕駕駛人24小時。延長酒駕者講習時數部分，要求2個月後就要上路實施。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 為防止酒駕，警方不定點設立酒測臨檢。（資料照，記者吳昇儒攝）

    為防止酒駕，警方不定點設立酒測臨檢。（資料照，記者吳昇儒攝）

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