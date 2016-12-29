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誠實商店重新營業 阿伯的一席話讓他好無奈

2016-12-29  11:59

〔即時新聞／綜合報導〕北市吳興街北醫商圈的誠實商店──「樹梢上的奶瓶之誠實冰箱」，日前宣布因店內物品多次被竊，不堪虧損而暫時停業，關閉多日後，業者昨天表示不想被人性打敗，將重新營業，但業者今日在臉書透露一件事讓人很無奈。

「樹梢上的奶瓶之誠實冰箱」在臉書上表示，他被多位鄰居詢問是否倒閉一事，早上還有阿伯站在門口對內大聲嚷嚷，「新聞都報你倒啦！！你還要開呀～報的好像我們吳興街都很不誠實～這樣我們很受傷耶，你要再開就要出來澄清」。

對此，「樹梢上的奶瓶之誠實冰箱」說，「恩...是我需要澄清什麼？還是您該用自己判斷力認清什麼？」他也無奈說，「原來社會只關心我倒了沒，為社會注入了什麼理念～Who Care」。

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  • 「樹梢上的奶瓶之誠實冰箱」在本月19日宣布，因物品多次被竊，不堪虧損暫時停業，但業者昨日宣布恢復營業，強調不向不誠實者低頭。（圖擷取自「樹梢上的奶瓶之誠實冰箱」臉書粉絲專頁）

    「樹梢上的奶瓶之誠實冰箱」在本月19日宣布，因物品多次被竊，不堪虧損暫時停業，但業者昨日宣布恢復營業，強調不向不誠實者低頭。（圖擷取自「樹梢上的奶瓶之誠實冰箱」臉書粉絲專頁）

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