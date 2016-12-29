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機關加班費恐暴增 勞動部長：該給就給

2016-12-29  10:52

〔記者黃邦平／台北報導〕對於有部分政府機關透露因為「一例一休」新制，導致適用勞基法的員工加班費恐將暴增；勞動部長郭芳煜表示，可能有些機關不是很清楚法令，如果週末有活動，可以把休息日錯開，如果非加班不可，就該付加班費。

郭芳煜今天早上在立法院受訪時說，即使對這些政府機關來說，休息日不是例假，不一定非要排在星期六不可，也可以在星期三、星期二、星期一，若仔細計算休息日加班費數字應該不至於這麼多。

其次，他認為首先還是應該基於勞工的健康福祉，讓勞工多休息，如果真是非加班不可，就該負擔一些加班費，這次修法本來的意旨就是如此。

此外，休息日排了班、無法出勤或無法上滿8小時，到底要不要請假？郭芳煜說，勞動部前身勞委會民國82年曾經做過解釋，當時是針對國定假日，整天都不出勤，就請假，但是現在規定已經不同，休息日也正式列在勞動基準法中，是新的制度，「做一給四」（加班1小時也須以4小時計算加班時數與加班費），應該要慎重一點，已經要求部內同仁在一週內邀請專家學者來釐清疑義。

至於有媒體問是否聽說內閣改組一事？郭芳煜四兩撥千金說：「沒有耶！我就是做好每一天的事情。」

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  • 郭芳煜表示，可能有些機關不是很清楚法令，如果週末有活動，可以把休息日錯開，如果非加班不可，就該付加班費。（資料照，記者方賓照攝）

    郭芳煜表示，可能有些機關不是很清楚法令，如果週末有活動，可以把休息日錯開，如果非加班不可，就該付加班費。（資料照，記者方賓照攝）

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標題：機關加班費恐暴增 勞動部長：該給就給


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