台鐵春節加開349列次 明年1/5起陸續開放訂票

台鐵局因應106年春節連續假期疏運旅客需要，106年1月25日至106年2月2日全線加開各級列車總計349列次及加掛車廂1492輛次，1月5日凌晨0點起陸續開放旅客訂票。（資料照，記者王秀亭攝）

2016-12-29 10:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局因應106年春節連續假期疏運旅客需要，106年1月25日至106年2月2日全線加開各級列車總計349列次及加掛車廂1492輛次，1月5日凌晨0點起陸續開放旅客訂票。

台鐵春節東部幹線（含南迴線）共加開自強號146列、莒光號45列、復興號及區間車63列；西部幹線加開自強號39列、莒光號26列、復興號及區間車30列。為分流春節尖峰時段旅客，春節疏運期間的節前1月26日及節後1月31日、2月1日離峰時段推出6列次7折紅眼列車，以紓解尖峰時段人潮，包含東部幹線4列次與南迴線2列次。另外，1月27日至2月1日再加開樹林－羅東對號區間快車，疏運往返台北、宜蘭返鄉、出遊旅客，並提供100元優惠票價。

東部幹線部分，1月26日、27日、31日及2月1日加開8班實名制及6班返鄉自強號專車，實名制班次於1月21日上午6點起開放身份證U、V及105年12月1日以前設籍花東縣民網路訂票；返鄉專車由地方政府另行宣佈訂票事宜。

台鐵局表示，106年春節連續假期車票，將於106年1月5日0點起開放東部幹線列車，包含宜蘭線、南迴線及跨線列車，106年1月6日0點起開放西部幹線對號列車網路、 電話語音及超商訂票。詳細列車班次及時刻旅客可於105年12月29日在台鐵局網站查詢。

為嚇阻訂票黃牛，台鐵局現已與鐵路警察局成立「淨網專案」，若發現訂票系統資料異常，就會主動將資料移請鐵路警察局做進一步追查偵辦，並依鐵路法65條條文「購買車票加價出售圖利者，按張數處每張車票價格之5-30倍罰鍰；虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備而購買車票、取得訂票或取票憑證者，處5年以下有期徒刑或科或併科新台幣300萬元以下罰金，以維持訂票系統公平性及維護旅客權益。