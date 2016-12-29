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105學年大專校院註冊率 151個系所掛零

2016-12-29  10:23

〔記者林曉雲、蕭玗欣／台北報導〕教育部首次公布大專校院各校系所及各學制的新生註冊率，105學年共有151個系所的註冊率掛零，公立學校有64個系所，私立有87個系所，而註冊率在30％以下有268個系所，但也有2508個系所註冊率達百分之百。

教育部表示，105學年大專校院系所特色資訊及新生註冊率今天上午10點公告，可上網直接查詢各大專校院的學制及系科所新生註冊率，在105學年全國158所大專校院中，平均註冊率最高是五專約9成，其次為二技進修部86.58％，碩士班最差84.46％。

國立大學學士班的新生註冊率在9成以上，教育部表示，大學學士班註冊率低於6成以下的學校有17間，包含：高苑科大、康寧、大漢、和春、南亞、亞太創意學院、台灣觀光學院、台北海洋技術學院、遠東科大、元培醫事科大、明道、育達、台灣首府大、中洲科大、南榮科大、華夏科大、華梵。其中，南榮科大學士班註冊率僅18％是最低的學校，教育部目前專案輔導10校，也包括不在這17校名單中的學校。

教育部專委張䕒育表示，註冊率6成以下的學校多在中南部，多是因位置和交通條件不優。教育部不希望以單獨的註冊率來選校，應同時參考學校整體研發、辦學績效及畢業後出路，作整體考量後再選擇，明年會公布全校的新生註冊率。

105學年大學部及五專共有3個科系招生掛零，分別是私立吳鳳科技大學資訊管理系、私立醒吾科技大學行動裝置與傳播媒體應用學士學位學程及私立南亞技術學院五專部。

教育部預計自106年成立大專校院轉型及退場基金，協助學校轉型和退場。

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  • 技職司專委張䕒育受訪說明。（記者林曉雲攝）

    技職司專委張䕒育受訪說明。（記者林曉雲攝）

  • 教育部首次公布大專校院各校系所及學制註冊率，共有151個系所註冊率掛零。（記者林曉雲翻攝）

    教育部首次公布大專校院各校系所及學制註冊率，共有151個系所註冊率掛零。（記者林曉雲翻攝）

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