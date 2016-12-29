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手機充電線忘帶沒關係 高鐵推「無線充電服務」

2016-12-29  10:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨著智慧型手機日趨普遍，民眾出門在外也有充電的需求，台灣高鐵公司宣布，即日起於沿線12個車站候車區上網台，增設智慧型手機「無線充電服務」，提供手機沒電又未攜帶充電線旅客，即時且便利的充電服務。

高鐵公司表示，無線充電服務設置於車站內候車區的上網台，旅客下載「inforCharge電電充APP」後，開啟APP掃描接收器上的行動條碼，將接收器與手機充電孔連接後，放置於充電區框格內就能開始充電。

此外，高鐵車站原先提供另兩種手機充電方式，仍持續服務，有手機充電需求的旅客可至旅客服務台，請站務人員協助；自備充電線旅客則可於候車區上網台，使用USB插座自行充電。

台灣高鐵指出，除已在沿線12個車站付費區內，提供免費Wifi無線上網外，候車區上網台還設有筆記型電腦提供上網服務；同時，上網台裝置充電設備及最新無線充電服務；即日起，旅客無論是否自備手機充電線，皆能在車站內獲得即時電力補充。

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  • 高鐵無線充電服務示意圖。（台灣高鐵公司提供）

    高鐵無線充電服務示意圖。（台灣高鐵公司提供）

  • 高鐵車站候車區上網台，即日起備有無線充電服務。（台灣高鐵公司提供）

    高鐵車站候車區上網台，即日起備有無線充電服務。（台灣高鐵公司提供）

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