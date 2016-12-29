中嘉案今辦聽證會 百名學生抗議、反壟斷

NCC今日舉行中嘉案聽證會，上百名學生一早即在NCC濟南路大樓前抗議，表達反媒體壟斷與反媒體怪獸的訴求。（記者陳炳宏攝）

2016-12-29 09:42

〔記者陳炳宏／台北報導〕眾所矚目的中嘉案今天舉行聽證會，而擔憂媒體壟斷的學生，一早八點半即在國家通訊傳播委員會（NCC）濟南路大樓前抗議，抗議學生代表指出，從2012年的旺中案，到最近的媒體併購案，對於這樣的社會亂象深感憂心，希望媒體可以保有自由的報導權利，不要受到利益團體影響。

學生代表王同學說，學生的抗議理念很單純，希望可以一直反媒體壟斷、反媒體巨獸、維持新聞媒體自由，今天出席的學生約一百多位，來自台北大學、銘傳大學、文化大學等多所學校，都是同學一個拉一個來的，沒有特定學校。

而遠傳電信總經理則在9點15分左右，進入聽證會會場。