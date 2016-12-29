防制酒駕 交部︰未來3點重點放在年輕族群
為防止酒駕，警方不定點設立酒測臨檢。（資料照，記者吳昇儒攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣酒後駕車每年都奪走上百人的生命，今年1～11月酒駕肇事A1類死亡事故也達94人，並造成6001人受傷，立法院交通委員會今日邀請交通部、警政署、衛服部、法務部、教育部、國防部等單位，說明我國酒駕現況暨防治作為。交通部指出，未來3年重點將放在18～24歲年輕族群酒駕及酒駕禍害，以教育宣導、加強取締、增加酒駕者責任等方式，朝向酒駕零容忍目標前進。
防制酒駕不應只專注死傷人數，將從教育著手達到酒駕零容忍目標值，交通部次長祁文中表示，106年深根宣導教育部分，行政院已頒布道路交通秩序與交通改進方案，明定酒後不開（騎）車為宣傳重點；除透過個管道及與縣市政府合作加強宣導外，還與醫學組織合作，告知民眾酒精對身體的危害；與公益團體教育單位合作，進行不酒駕觀念向下扎根工作，同時宣導知道聚餐要喝酒，就不要開（騎）車出門。
強化執法取締部分，將協請警政署協調各縣市政府警察機關推動區域聯防機制，針對易發生酒駕及易肇事路段、時間及車種，彈性規畫聯合稽查，提高見警率達嚇阻酒駕功效。根據警政署統計，近年酒駕肇事死亡及受傷已逐年下降，今年1～11月94人死亡、6001受傷，分別較去年同期減少38人（-28.79％）與1370人（-18.58％）；執法取締部分，1～11月取締酒駕違規9萬6676件、移送法辦5萬8114件，分別較去年同期減少3403件（-3.4％）與2968件（-4.86％）。
增加酒駕者責任部分，明年酒駕者參加講習部分，初犯酒駕違規班及累犯專班時數由現行4小時與6小時分別延長至6小時及12小時。另外，交通部已與相關部會達成共識，將修道路交通管理處罰條例，酒駕者參加講習需自付費用；因酒駕吊銷駕照者，要重考時需經醫療機構完成酒癮或酒精戒治治療後才能重考。
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標題：防制酒駕 交部︰未來3點重點放在年輕族群
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