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全台氣溫明起回升 吳德榮：跨年夜天氣穩定

2016-12-29  11:14

〔即時新聞／綜合報導〕受冷氣團南下影響，今全台普遍低溫，氣象專家吳德榮表示，今天的氣溫比昨天回升了1至3度，水氣也減少了許多，但由於有新的冷空氣注入，將導致今晚至明晨的最低溫再度回降。

吳德榮表示，今天有另一小股冷空氣補充進來，使得減弱中的「大陸冷氣團」稍微回覆強度，今晚至明晨最低氣溫將再回降一度左右，北台灣沿海空曠地區最低氣溫約在13度，都會區則在14度左右，中部地區同樣也是14度，南部最低溫則落在14至16度。

吳德榮進一步指出，明白天冷氣團將逐漸減弱，氣溫小幅回升，跨年夜（31晚至元旦晨）迎風面雲很多，偶有局部雨，北部天氣為多雲時晴，還算穩定；中南部則為晴時多雲。吳德榮文末表示，各地白天氣溫雖將逐漸回升，但日夜溫差仍偏大，提醒民眾若欲從事戶外活動仍須注意保暖。

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  • 吳德榮表示，全台氣溫明起回升，跨年夜天氣還算穩定。（擷取自《天氣風險公司》臉書）

    吳德榮表示，全台氣溫明起回升，跨年夜天氣還算穩定。（擷取自《天氣風險公司》臉書）

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