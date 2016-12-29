今年10大討論度最高逝世名人 星座專家薇薇安第3！

2016-12-29 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕2016年被全球視為「國際名人逝世潮」，也有人說這是一種「詛咒」，然而無論如何，這些離開人世的名人們，都象徵著某一時代劃下句點。《網路溫度計》利用大數據分析，調查自今年1月1日至12月25日，橫跨政治、社會、音樂等領域的逝世名人中，網友討論度最高的前10名。

其中，排行榜首位是前古巴領導人卡斯楚（Fidel Castro），一生被暗殺638次，被譽為是「世界上命最硬的人」，諸多針對他的評論兩極，但卡斯楚致力追求社會平等，讓古巴人民都買得起房、擁有良好醫療衛生與教育，奠定現代化基礎。

第2名是泰王蒲美蓬（King Bhumibol Adulyadej），在位70年，溫和勤政，更多次扮演穩定政局的關鍵要角，帶領泰國度過國內、外的動盪不安，備受人民愛戴。

第3名則是曾主持「命運好好玩」等節目的星座專家薇薇安，擁有不少死忠粉絲，但兩年前因身體因素，暫時告別螢光幕，沒想到再次聽見她的消息，已是離開人世，震驚國內。

第4名至第7名，是一手打造出橫跨海、陸、空「長榮王國」的創辦人張榮發；以「蝴蝶步」聞名、享譽「史上最偉大的拳擊手」美名的拳王阿里（Muhammad ali）；製作多個膾炙人口的綜藝節目，並捧紅江蕙、沈玉琳等人的「綜藝教父」黃義雄，以及罹患罕見「滑膜肉瘤癌」，卻因故枉死的魏則西。

第8至10名，是白手起家的統一集團創辦人高清愿；用墜樓了結生命的法籍教授畢安生，最後則是因肝癌逝世的傳奇搖滾歌手大衛鮑伊（David Bowie）。另外，日前逝世的喬治麥可（George Michael）、嘉莉費雪（Carrie Fisher），則因調查區間設定，並未納入討論。