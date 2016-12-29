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按摩紓壓後竟眼歪嘴斜 原來是缺血型中風

2016-12-29  09:14

〔記者翁聿煌／新北報導〕一位40歲的林小姐因頸部疼痛、身體右半邊無力、眼歪嘴斜，到台北慈濟醫院急診，神經科醫師許博荏詢問得知，林小姐前一天去按摩紓壓，經核磁共振血管攝影檢查後，發現是按摩造成頸動脈剝離，血栓飄移至腦部阻塞血管，導致中風的症狀，經用藥治療已逐漸復原，許博荏提醒民眾，接受按摩時力道不能太強，且應避免按到頸部側面，以防動脈剝離引起中風。

中風主要分為兩型，一種是腦內血管阻塞的缺血型 （或栓塞型）中風；另一種是腦內出血的出血型中風。國內統計顯示，缺血型中風的發生率是出血型的4倍，在中風的1個月之內，缺血型中風的死亡率約為5%，出血型中風約為20%，缺血型和出血型中風大多發生於5、60歲以上的老年人，尤其有高血壓、高血脂、糖尿病等「三高」，或冠心疾病者更是高危險族群。

許博荏說，年輕人不易因「三高」導致中風，一旦中風，常見原因便是頸動脈剝離，有可能是肩頸痠痛按摩不當，或是打球時脖子瞬間用力甩動所造成，頸部通往腦部的動脈血管有4條，包括前頸左、右各一條的頸動脈及後頸左、右各一條的椎動脈，當外力造成動脈剝離時，血栓飄移到腦部阻塞血管壁，進而出現中風症狀。

許博荏表示，頸動脈剝離會造成缺血型中風，頭痛是典型症狀，患者會感覺頸部上方、靠近頭枕部的位置劇烈疼痛，與一般頭痛的位置多在頭上半部不同。頸動脈剝離造成的中風有機會可以使用血栓溶解劑醫治，患者應把握在黃金3小時內就醫，經醫師評估若適合注射血栓溶解劑，打通阻塞的血管可增加復原機會；而後需給予抗凝血劑或抗血小板製劑治療3至6個月，讓血流通過狹窄血管時不會形成血栓，避免再度中風。雖然缺血型中風的死亡率較低，但嚴重仍會導致癱瘓，需要長時間復健，不可輕忽。

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  • 台北慈濟醫院神經科醫師許博荏提醒，按摩時力道不要太強，應避開頸動脈的位置。（台北慈濟醫院提供）

    台北慈濟醫院神經科醫師許博荏提醒，按摩時力道不要太強，應避開頸動脈的位置。（台北慈濟醫院提供）

  • 台北慈濟醫院神經科醫師許博荏。（台北慈濟醫院提供）

    台北慈濟醫院神經科醫師許博荏。（台北慈濟醫院提供）

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