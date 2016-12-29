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馬英九也去過… 日本料理老店驚傳歇業

台北市大安路的日本料理老店「春日」，驚傳十月底突然歇業。（圖取自google map）

2016-12-29  09:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市大安路的日本料理老店「春日」，驚傳十月底突然歇業。這家日本料理店全盛時期客人絡繹不絕，前總統馬英九、藝人林鳳嬌、陳莎莉也曾光顧。

《蘋果日報》報導，春日創辦人吳萬來早年在日本料理店當學徒，退伍後與朋友合股開店。由於他生魚片切得豪邁大塊，人潮漸增，店面也從一間變三間，鼎盛期年營收破億，魚貨更是整船從竹圍漁港直送店內。

報導指出，有趣的是春日除了美食有名，態度不佳的歐巴桑也廣為人知。吳萬來說，他知道阿姨們脾氣不好，但她們從年輕做到老，講了也沒用。得知春日歇業，平日火爆的歐巴桑都難過落淚。

報導指出，這幾年，春日遭鄰居連續檢舉違建，且股東認為成本大漲堅持歇業。他感嘆的說，春日自創業以來沒賠過錢，要關門很心酸。

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