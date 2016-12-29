冷氣團減弱各地稍回溫 19縣市強風特報

中央氣象局指出，今天（29日）隨著冷氣團減弱，氣溫稍回升1、2度。（資料照，記者佟振國攝）

2016-12-29 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天（29日）隨著冷氣團減弱，氣溫稍回升1、2度。氣象局今晨於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報，南投縣發布大雨特報。

氣象局表示，今天清晨最低溫在中部以北及宜蘭約14、15度，南部及花東約16、17度，北部及宜蘭白天溫度約17到19度，中南部及花東約20、21度。天氣方面，熱帶性低氣壓外圍北抬的雲系逐漸消散，西半部地區降雨趨緩，僅上半天較容易飄雨，下半天後有機會轉為多雲可透光的天氣，迎風面的基隆北海岸、宜蘭和桃園以北近山區整天還是雲多偶雨的天氣，花東亦有些局部短暫雨。

空氣品質方面，今天高屏地區AQI為對敏感族群不健康等級。其他及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 14 11 ~ 17 13 ~ 20 13 ~ 17

氣象局於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報，南投縣發布大雨特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為低至中量級。（取自氣象局網站）