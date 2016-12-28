拍扁麵包師開新店 被爆logo抄襲「康師傅」
2016-12-28 23:25
〔即時新聞／綜合報導〕偷拍陳水扁散步爆紅的麵包師傅黃士福，在藍營人士協助下開了新的麵包店，卻又被眼尖網友發現店面LOGO非常眼熟，疑似抄襲泡麵品牌「康師傅」。
綜合媒體報導，黃士福的麵包店位在高雄前鎮區，名為「新南珦手感烘焙坊」，今天開幕式上多名藍營人士親自到場，國民黨主席洪秀柱、「白狼」張安樂也送上花籃或派人到場致意，給足面子，不過網友卻發現他店面上的廚師LOGO幾乎和「康師傅」一模一樣，質疑黃士福涉嫌商標侵權。
對此網友們留言表示「頂新魏家出錢投資？」、「不是說沒錢做下去了，怎麼有錢開店？」、「果然中資企業」，也有網友看了店面照片表示「雖然麵包好不好吃要看實力，不過這個店面也太難激起顧客進門購買的慾望了。」
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