| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

拍扁麵包師開新店 被爆logo抄襲「康師傅」

2016-12-28  23:25

〔即時新聞／綜合報導〕偷拍陳水扁散步爆紅的麵包師傅黃士福，在藍營人士協助下開了新的麵包店，卻又被眼尖網友發現店面LOGO非常眼熟，疑似抄襲泡麵品牌「康師傅」。

綜合媒體報導，黃士福的麵包店位在高雄前鎮區，名為「新南珦手感烘焙坊」，今天開幕式上多名藍營人士親自到場，國民黨主席洪秀柱、「白狼」張安樂也送上花籃或派人到場致意，給足面子，不過網友卻發現他店面上的廚師LOGO幾乎和「康師傅」一模一樣，質疑黃士福涉嫌商標侵權。

對此網友們留言表示「頂新魏家出錢投資？」、「不是說沒錢做下去了，怎麼有錢開店？」、「果然中資企業」，也有網友看了店面照片表示「雖然麵包好不好吃要看實力，不過這個店面也太難激起顧客進門購買的慾望了。」

廣告
  • 麵包師傅黃士福的新店「新南珦手感烘焙坊」，被網友質疑LOGO涉嫌商標侵權。（圖擷取自臉書）

    麵包師傅黃士福的新店「新南珦手感烘焙坊」，被網友質疑LOGO涉嫌商標侵權。（圖擷取自臉書）

  • 網友比對發現，黃士福麵包店的LOGO和頂新集團「康師傅」泡麵幾乎一模一樣。（圖擷取自網路）

    網友比對發現，黃士福麵包店的LOGO和頂新集團「康師傅」泡麵幾乎一模一樣。（圖擷取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 侵權 康師傅 抄襲 麵包店 黃士福
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：拍扁麵包師開新店 被爆logo抄襲「康師傅」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.