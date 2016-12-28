青山綠地「牛比人多」 機捷最狂車站在這！
2016-12-28 23:06
機捷捷運最狂車站！蘆竹坑子溪這站街景可是「牛比人多」。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕機場捷運通車在即，沿線站點現況引發矚目，有網友就上傳機捷沿線照片，發現機場捷運桃園市蘆竹區A10山鼻站站點因較偏遠，不但沒有高樓大廈陪襯，更多的是青山綠地，在坑子溪上還有大批牛群低頭覓食、曬太陽，或爬上堤防、馬路上逛大街，打趣眼前街景根本是「牛比人多」。
捷運山鼻站可說是機捷線行經桃園第一站，有別於A8長庚醫院站、A9林口站人口稠密的熱鬧，設立於新北市與桃園市交接處的A10山鼻站，以農業區居多，四周視野開闊，這站的「門面」很不一樣，甚至還有古厝和土埆厝。
最讓人驚喜的是，坑子溪畔的牛群和羊群，平日放牧在坑子溪，每到清晨時分或是傍晚，民眾到坑子溪河堤走走就能見到牛群．羊兒「壓馬路」的有趣景象，當牠們通過防汛道路時，行經車子還得禮讓三分、停車等候，堪稱機場捷運「最狂」的一群。
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