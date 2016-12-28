佳冬高農80校慶 千人排字邀總統回故鄉

佳冬高農明年80大壽。（記者陳彥廷翻攝）

2016-12-28 22:13

［記者陳彥廷／屏東報導］國立佳冬高級農業職業學校明年將滿80歲了！今天下午全校師生逾1200人齊聚操場，用人體擺出校名英文縮寫「CTVS」及「80」等字樣，並透過無人空拍機留下歷史性一刻，校方透露，將以空拍圖成邀請函封面，將送往總統府，誠摯邀請總統蔡英文能回到故鄉屏東縣參與佳農盛會！

座落在屏東佳冬鄉的國立佳冬高級農校，已培養全台農業人才逾3萬名，校長楊榮豐說，農者為國之本也，是根基事業也是民生必須產業，明年3月31日是學校校慶，期待總統能回到故鄉最南的農事高職，為投身台灣農業的青年學子加油打氣！

近來因為新竹某高中的校慶遊行變裝惹來國際議論，也讓校方一度苦惱要怎麼辦理校慶遊行，不過後來決定回歸校慶單純的慶生本質，讓學生大飆創意，也自信會讓所有參與者甚至總統都大為讚賞的表演；而今天的空拍，就由老師們帶頭排C，各年級再依序排出各個字體，留下珍貴空拍畫面作為80大壽的慶生封面。