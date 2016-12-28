驚人！教部調查國小學生補習費 一年逾600億
〔記者林曉雲／台北報導〕驚人！教育部統計處今天公布「國小教育消費支出調查概況」，104學年度全國的國小學生約有120萬人，國小學生校外學習（各種補習）支出總額為 601.1 億元，以學習類科總額支出 475.9 億元為主，占比近8成，藝文運動總額 125.2億元，占 20.8％。每10位學生就有7人在補習。
以公私立別來看，公立學校學生校外學習支出為 579.0 億元，其中學習類科為465.8 億元（占 80.4％），藝文運動為 113.1 億元（占 17.8％）；私立學校學生校外學習支出為 22.2 億元，其中藝文運動為 12.1 億元（占 54.5％），高於學習類科支出之 10.1 億元，惟兩者差異較公立學校明顯較小。
此外，如以學習管道來看，調查發現，公私立別之學習類科及藝文運動學習，其補習班類科教學（含校外課後照顧和課業輔導）之支出總額均高於家教之支出總額，顯示學生在校外參加學習類科或藝文運動學習上，仍以補習班的選擇為主。
教育部調查發現，上學期國小學生校外學習（學習類科或藝文運動至少參加一項以上）支出率為 76.7％，亦即約每 10 位學生就有 7 人參加校外學習活動，下學期則減至7成5；若以學習類科（含家教）來看，上學期學生學習類科之校外學習支出率為近7成，下學期則減至 68.8％，如以公私立別觀察，上、下學期學習類科之校外學習支出率均為公立高於私立之樣態，可能與多數私校設有課後輔導課程有關。
教育部這次調查是針對公私立別不同屬性共抽出156所學校，樣本回收率為100％；而學生卷上學期發出3624 份調查表，共回收3225份有效樣本（有效回收率為 89％）；下學期發出3628 份調查表，共回收3206 份有效樣本（有效回收率為88.4％），上下學期回卷可辨識為同一受查學生之有效問卷共計 2909份。
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標題：驚人！教部調查國小學生補習費 一年逾600億
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