牡林國小足球隊「撈過界」 柔道摘金又奪銀

2016-12-28 21:44

〔記者蔡宗憲／牡丹報導〕以足球隊在各級比賽嶄露頭角的高士國小牡林分校足球隊，30多名喜歡踢球的小選手，比賽時連女生也得上場，日前又創下難得記錄，這群小球員經過短暫練習參與高雄理事長盃柔道比賽，竟狂掃4金、1銀、5銅，讓對手納悶直說「你們不是足球隊嗎？」

牡林國小孩子運動神經發達，足球隊常常都是中低年級加女選手與對方高年級比賽，卻總能締造佳績，擅長柔道的總務主任黃春光，看到高雄有柔道比賽報名，與足球教練郭元俊抱著讓孩子培養其他運動興趣下報名，沒想到兩個月共16堂課，竟有如此佳績。

「本來只為了好玩，沒想到竟奪金。」郭元俊笑說，牡林的孩子非常喜愛足球，短短的下課十分鐘，也拿著足球在操場上練習，為了培養孩子發展不同體育興趣，增加多元發展可能，這學期首度讓孩子練習柔道，沒想到他們玩出濃厚興趣。

第一次接觸柔道的小雯說，柔道需要的敏捷及爆發力，與足球有相當類似之處，也需要強勁的腿力作基礎，開始訓練後，常常當遊戲互相練習，因此比賽過程沒有太多緊張，意外打敗不少對手。

校長李文欽表示，足球隊是學校長期以來的團隊，整個部落從家長到學童幾乎都從小踢球，早成為當地一大特色，未來柔道如順勢發展成強項，雖然資源不如大學校豐沛，家長會及校方會全力相挺，希望外界能看見孩子們勇敢追夢的歷程。