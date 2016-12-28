南投雙龍瀑布棧道爆紅 力拚春節開放

信義鄉雙龍瀑布以上下兩截水瀑聞名。（記者劉濱銓攝）

2016-12-28 21:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉雙龍部落後山，有秘境之稱的雙龍瀑布，今年公所斥資2400萬元修築棧道，日前已完成驗收，惟園區尚未對外開放，假日就有遊客慕名上山健行，大批車輛造成交通打結，且因部落沒有公廁，到處向商家、派出所借用形成困擾，對此，公所表示，目前停車場、公廁已加緊趕工，希望能趕在農曆前年完成接駁規劃，春節再讓遊客到此走春。

雙龍村長全得明說，部落道路坡度大、路幅小，車位不足是一大難題，部分遊客會將車停在道路邊，造成往來車輛會車困難，尤其部落集會中心前的廣場，每到假日更是車滿為患。

此外，部落唯一能讓遊客使用的公廁就是廣場上方的雙龍派出所，但因一時湧入太多人，導致廁所也塞車，衛生紙更是1天就能用掉不少包，希望公所能協助改善，縮短部落觀光陣痛期。

信義鄉長史強表示，由於棧道尾端以後的路況不佳，加上位在瀑布區的舊棧道也已損毀，目前正在全力整修，至於觀光設施，則已在籌建規劃集會中心的公廁，以及進入部落前的雙龍橋頭停車場，未來將以接駁方式接送遊客到園區，相關工作都在同步進行，力拚農曆年前完成，但仍呼籲遊客，在正式對外開放前，切勿貿然前往瀑布區。