不怕減招 這所學校碩士班報名人數逆勢增加
2016-12-28 22:02
〔即時新聞／綜合報導〕全台國立大學碩士班面臨減招危機，不過國立清華大學南大校區（原國立新竹教育大學）雖然因併校導致系所調整，也因此減少招生名額，但總體報名人數卻比去年多，可說是逆勢上揚。
根據《聯合報》報導，清華大學與新竹教育大學今年已通過合併案，竹教大正式併入清大，成為「清華大學南大校區」。南大校區因系所重疊等因素，部份研究所停招，未合併前的105學年度碩士班報考人數為587人，今年人力資源、中文系碩士班、應用數學及應用科學研究所停招，總體招生名額減少105個，雖然總招生名額減少，但106學年度南大校區的碩士班報名人數，卻增加為599人。
清華大學教務長戴念華表示，最明顯的院所是教育學院的教育心理與諮商學系碩士班，去年報名人數199人，今年報名人數為223人；音樂學系也是倍增的例子，去年44人報名，今年飆升成114人。
戴念華分析，清華南大校區報名人數攀升，可能和併校後不同學院碰撞出新火花有關，像是音樂學系就新增不少組別，如「音樂科技組」主打不需相關音樂背景，除有音樂背景師資外，還有科技背景師資陣容，原本只要招收6位，卻來了62人報名。
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