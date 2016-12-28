好美！冷氣團發威降大雪 京都「雪金閣」現身
2016-12-28 22:42
強烈冷氣團發威，日本京都今（28）日上午降下大雪，世界遺產金閣寺的屋頂被白雪覆蓋，白色、金色交相輝映，「雪金閣」現身的美景，讓民眾都相當興奮。（圖擷取自@shohei_6194推特）
〔即時新聞／綜合報導〕強烈冷氣團發威，日本京都、大阪、奈良等地今（28）日上午降下大雪；位於京都的世界遺產金閣寺，屋頂被白雪覆蓋，白色、金色交相輝映，「雪金閣」現身的美景，讓民眾都相當興奮。
綜合媒體報導，強烈冷氣團發威，日本關西各地今日紛紛降下大雪，奈良、神戶今日上午7時許也降下了初雪，比起去年降下初雪的時間分別早了22天、16天。許多民眾早上起床後發現窗外已經是一片銀白世界，都相當興奮。
京都今日上午也降下大雪，並出現攝氏1.3度的低溫，大雪中只見金閣寺的屋頂被白雪覆蓋，白色、金色交相輝映，「雪金閣」現身的美景，讓民眾直呼「好美！好閃亮」、「好開心！真的好漂亮」，並爭相捕捉起「雪金閣」的典雅景致。
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