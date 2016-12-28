兼行政職教師 明年8月起才適用國旅卡新制

國旅卡新制將上路，引發不少抱怨。（記者林宜樟攝）

2016-12-28 21:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民旅遊卡新制將於明年1月1日實施，由於教師兼行政人員也有國旅卡，本學年使用期限到明年7月31日，許多兼行政職教師尚未使用，又不願8千元用在特定旅行社及團旅，趕在年底前搶請特休刷卡；嘉義縣府人事處長劉燦慶表示，教師兼行政人員的國旅卡使用期限是跨年度的學年制，經承辦人員與人事總處確認，明年8月1日起才開始適用新制。

國旅卡新制上週由行政院公佈後引發爭議，細節並未公佈，許多教師請教人事單位何時適用新制，卻沒獲得確定答案；國旅卡限定團體旅遊，但學校中只有兼行政職教師有國旅卡，要學校特地為行政職教師舉辦團體旅遊並不容易，許多教師更不願參加昂貴的台灣觀巴行程，新制公布時距離明年1月1日僅剩一週，許多校長、主任及組長平常忙於校務，根本還沒使用國旅卡，只好這幾天請特休假刷卡，有的人工作忙不完，請假刷卡後又回學校工作。

劉燦慶說，經承辦人員確認，教師兼行政人員國旅卡使用期限適用於每年8月1日起至隔年7月31日的學年度，而一般行政人員則是適用1月1日至12月31日的曆年制。

有教師說，上週公布新制後根本來不及安排旅遊，同事們幾乎都是請特休假用在購物，「沒用到旅宿業，可不能怪我們」。

陳姓教師說，許多同事這幾天討論該怎麼輪請特休，先把1萬6千元用完，也不願把8千元用在因中國遊客不來就沒生意的旅行社，結果現在又說可用到明年7月31日，抱怨新制上路沒有配套，細節也未一次公布，一團亂。

李姓警員則說，以全年需有固定人力排班的警、消人員來說，恐怕每個月辦一次機關旅遊都用不完，更徒增基層困擾。