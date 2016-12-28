葡萄王疑售改標過期品 桃衛生局：若屬實最重罰2億

2016-12-28 21:06

〔記者李容萍／桃園報導〕股票上市公司葡萄王生技被控竄改健康食品有效期限，桃園市政府衛生局今天下午會同衛福部食藥署前往葡萄王中壢廠、平鎮廠以及龍潭物流中心的倉儲稽查，查扣相關報廢表；衛生局強調，若查證葡萄王有把過期產品改標再賣行為屬實，將依違反食品安全衛生管理法開罰6萬到2億元。

稽查人員針對報表所列的晶識王、美纖菌、短期決戰（酵素美人加美纖菌）、多醣靈芝王、Q10納麴E、靈芝王等6項產品進行查核，但因年代久遠、數量又龐雜，仍需一筆一筆稽核比對是否真有過期產品改標再賣的違法行為，全案將配合北檢偵辦調查。

衛生局表示，食品的「有效日期」受到所使用的原料、製造過程及運輸、儲存及販售環境等因素影響，均依個別情況設計保存試驗來訂定保存期限，食品製造業者訂定食品的有效日期時，應確保食品在有效日期內，無變質、腐敗或其他違反食品衛生管理法規的情形，若查證葡萄王有把過期產品改標再賣行為屬實，將依違反食品安全衛生管理法開罰6萬到2億元。

另外，市府消保官廖維敏也說，葡萄王如確有竄改期限銷售過期健康食品的事實，除應負擔刑事偽造文書及食品安全衛生管理法等罪嫌外，對於已銷售的商品，葡萄王公司應立即訂定退貨、退款處理方式及流程，消費者因所購買的商品為瑕疵商品，甚至如果造成損害，公司也應負賠償責任。