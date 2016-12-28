葡萄王疑售改標過期品 桃衛生局：若屬實最重罰2億
2016-12-28 21:06
〔記者李容萍／桃園報導〕股票上市公司葡萄王生技被控竄改健康食品有效期限，桃園市政府衛生局今天下午會同衛福部食藥署前往葡萄王中壢廠、平鎮廠以及龍潭物流中心的倉儲稽查，查扣相關報廢表；衛生局強調，若查證葡萄王有把過期產品改標再賣行為屬實，將依違反食品安全衛生管理法開罰6萬到2億元。
稽查人員針對報表所列的晶識王、美纖菌、短期決戰（酵素美人加美纖菌）、多醣靈芝王、Q10納麴E、靈芝王等6項產品進行查核，但因年代久遠、數量又龐雜，仍需一筆一筆稽核比對是否真有過期產品改標再賣的違法行為，全案將配合北檢偵辦調查。
衛生局表示，食品的「有效日期」受到所使用的原料、製造過程及運輸、儲存及販售環境等因素影響，均依個別情況設計保存試驗來訂定保存期限，食品製造業者訂定食品的有效日期時，應確保食品在有效日期內，無變質、腐敗或其他違反食品衛生管理法規的情形，若查證葡萄王有把過期產品改標再賣行為屬實，將依違反食品安全衛生管理法開罰6萬到2億元。
另外，市府消保官廖維敏也說，葡萄王如確有竄改期限銷售過期健康食品的事實，除應負擔刑事偽造文書及食品安全衛生管理法等罪嫌外，對於已銷售的商品，葡萄王公司應立即訂定退貨、退款處理方式及流程，消費者因所購買的商品為瑕疵商品，甚至如果造成損害，公司也應負賠償責任。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 沒有聲音的「縣長爸」 當了40年清掃志工少人識
- 正名新規定！明年起不純還稱巧克力最高罰400萬
- 北市交通違規暴增 民眾檢舉就多了18萬件
- 台東縣有基地承租5年一次大換約 年底到期
- 全台百萬男「不舉」 原來與體型關係很大
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
- 國民黨風暴擴大 洪秀柱脫掉假髮道歉
- 英研究：全球化導致肥胖 人類少動多吃
- 怨偏心狠殺妹 李姓少年臉書曬母子溫情照
- 傳因頻把妹分手蔡依林 錦榮經紀人怒：現在還會吃飯
- 徐佳瑩攻蛋賣光 歌迷哀號喊加場
- 洋蒽「癌症」有解 田間、水份做好管理
- 家屬辦追思會 牧師證道扯亡者有外遇挨告
- 國民黨告洋狀 胡志強：要求政府立即解散黨產會
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 少年兄打死妹去自首 警以為是惡作劇
- 12/28重要財經新聞一覽
- SBL》明星賽也搞選秀 各隊教頭傷腦筋
- 臉書PO文誣賴前女友「慣性劈腿」 蔡男挨告
- 涉違法引進胎盤素錠 日商喜萊博負責人遭搜索約談
- NBA》分隔兩地又太忙 禪師與珍妮取消婚約
- 張盈真露點險失女主角 最愛和林青霞捉弄男神
- 歷經掀裙唇交退團 嘎嘎：別再重蹈覆徹了
- 同婚修法 苗縣府2/3首長「不希望通過」
- 2016 文學備忘錄
- 謝忻新年想登高 自備威而鋼
- 散裝蛋包材新制上路 縣府展開稽查
- 後龍公車候車亭擬改造 介紹景點
- 大馬歌手控遭擋發片 經紀人反嗆：想炒新聞
- 待決死囚增為43人 何時執行考驗民進黨政府
- ATT集團入主桃園 打造1800坪食尚廣場
- 東方文創所募款 助金牌球隊換車
- 殘忍！俄男開車碾壓棕熊 還拿金屬棒活活打死
- 傅達仁生前追思會老淚縱橫
- 畢書盡跨年不缺席 MR虛擬實境陪看煙火
- 三級棒球奪冠 經典賽倒數 綠委質疑：台灣體育「小時了了」？
- 陸委會：不可能被框進一個中國的概念
- 都更獎勵擬再放寬 地政司前官員指出困境…
- 廢渣案 台南社大聲明 力挺南檢打擊環保污染
- 6歲女童趁母熟睡偷指紋解鎖 手機網購13隻寶可夢
- 車手盜領25萬 排氣管超吵露餡
- 珍藏五月天門票 網友這樣做GG惹
- 葡萄王被控賣過期品 下午2點30分證交所說明
- 「豪」奮戰拉傷 感動球隊逆轉勝
- 生意差欠債百萬 水果攤商開賓士車搶銀行
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：葡萄王疑售改標過期品 桃衛生局：若屬實最重罰2億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分