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明開中嘉案聽證會 黃國昌：NCC要硬起來

2016-12-28  21:15

〔記者陳炳宏／台北報導〕明天上午國家通訊傳播委員會（NCC）將對中嘉案召開聽證會，時代潮流立委黃國昌傍晚在其臉書表示，希望新任的NCC能展現魄力，將這件由馬政府許可併購的處分予以撤銷，別讓徐旭東透過取巧的違法手段，染指中嘉有線電視系統。

NCC預定明天早上，召開「檢視荷蘭商NHPEA Chrome Holding B.V.申請多層次轉投資吉隆等12家有線電視股份有限公司案」聽證會，也就是所謂的中嘉案。

NCC主委詹婷怡在立院接受質詢時也表示，NCC新委員8月上任後，曾調閱中嘉案審查資料，當初就發現有疑點，已正式請對方提出相關附件。

NCC表示，當時請申請人提供包括「荷蘭商NHPEA公司與遠傳公司簽署的合作合約全文」、「荷蘭商NHPEA公司及其關係企業提供授信至銀行簽定的授信合約」、遠傳電信擬認購NHPEA關係企業發行之公司債條款，其他與遠傳電信相關之法律文件。

明天聽證會內容，係由NCC召開2場專家諮詢會議後，從學者專家的意見中，彙整出來的問題。

此外，黃國昌也表示，新政府早將《反媒體壟斷法》列為優先法案，但到目前為止，NCC竟然都還沒有提出草案。希望NCC能加快腳步，信守今年夏天在立法院進行新任NCC委員同意權審查時，委員們公開承諾支持盡速完成《反媒體壟斷法》的支票。

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  • 立委黃國昌在臉書上表示，希望新任的NCC能展現魄力，將這件由馬政府許可併購的中嘉案處分予以撤銷。（記者陳炳宏翻攝臉書）

    立委黃國昌在臉書上表示，希望新任的NCC能展現魄力，將這件由馬政府許可併購的中嘉案處分予以撤銷。（記者陳炳宏翻攝臉書）

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