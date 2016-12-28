喬治麥可心臟衰竭過世 醫師：會喘、腳水腫要注意
2016-12-28 22:50
〔即時新聞／綜合報導〕唱紅耶誕名曲《Last Christmas》的英國巨星喬治麥可（George Michael）在耶誕節因心臟衰竭過世，享年53歲。醫師表示，許多人都以為心臟衰竭是上了年紀的老人家才會發生的疾病，其實也有不少青壯年會因心臟衰竭死亡。
《健康醫療網》報導，國泰醫院心臟內科主治醫師張嘉修表示，心臟衰竭的主因是冠狀動脈心臟病。有些瓣膜性心臟病、心肌病變、高血壓性心臟病也是原因之一，平時會喘、有腳水腫現象的人就要小心，有些比較嚴重的心臟病患者，會出現噁心及嘔吐症狀，還會吃不下東西。
心臟衰竭的好發年齡是60歲以上長者居多，但也有不少青壯年人士會發生，醫師表示，因心臟衰竭患者會出現心臟力氣不夠、心臟擴大、水份無法排除，在用藥時，常使用利尿劑、強心劑與血管擴張劑來幫助解除症狀。
醫師提醒，心臟病患者會出現喘的情形，也有病人會腳水腫，一旦發現有這些現象時，應該及早就醫治療。另外，高血壓、高血糖及高膽固醇等三高病患，就是罹患冠狀動脈心臟病的好發族群，所以要預防心臟衰竭，就必須控制好三高，除了用藥治療外，也要多注意水份控制，也不要吃含過多鹽份的食物。
醫師表示，病人應在可容許範圍內做運動，但不建議在清晨及傍晚，因為這2個時段溫度變化大，容易不舒服。運動方式可利用快走，或騎腳踏車，他說，病人的心跳速率要一分鐘達到120下，才有心肺訓練的效果。
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