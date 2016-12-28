DRTS春節進駐 解除春日鄉不良於「行」的困境
2016-12-28 21:13
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東原鄉春日鄉偏遠且人口老化，卻是全縣唯一無客運鄉鎮，試辦的DRTS（需求反應式運輸）系統明年春節前將正式上路，嶄新9人座廂車今天亮相，鄉長柯自強表示，全國首創的求學、就醫和採買3種運輸型態的專車，有效解決鄉親多年不良於「行」困境。
近5000人口的春日鄉聚落分散，分為「南三村」春日、古華、士文及「北三村」七佳、力里、歸崇等6村，今年下半年交通部選定全國10鄉鎮試辦DRTS，路線繞行6村到枋寮火車站，試辦過程獲民眾好評，明年春節前就能上路。
柯自強指出，鄉內曾有客運班次，但因人口少、班次空隙過大不符成本而撤出，但目前全鄉55歲以上的老年人口佔近6成，鄉親到鄰鄉枋寮就醫已是迫切需求，加上就學、民生採買及交通等，春日到枋寮的運輸服務更顯重要性，預計DRTS系統上路後每天會有百人的使用量。
鄉公所說明，DRTS系統將以21人座及2台9人座客車自營，費率定為客運費用的「半價」，老人、中低收戶免費，針對鄉內求學、就醫及採購需求設立不同時間點專車，如力里國小到枋寮高中不到30元，大幅減輕通學負擔，未來開通，請鄉親多多捧場，讓服務永續經營。
「意外拉回不少中輟生！」柯自強強調，士文、力里村位處更偏遠山區，不少中學生因通學不便而中輟，試辦後就幾乎不再出現中輟情形，是始料未及但令人振奮的初步成果！
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