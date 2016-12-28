彰縣老人裝置全口假牙 明年續編2億預算

彰化縣老人裝置全口假牙，明年續編2億預算。（彰化縣政府提供）

2016-12-28 20:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣的阿公、阿嬤申請了沒？明年度老人裝置全口假牙，縣府也有編列2億預算，還沒申請的，預計明年3月起受理申請！

彰化縣老人裝置全口假牙從去年7月開辦，由於申請者眾多，受限於預算有限，不少阿公、阿嬤提出申請後只能排序等候，縣議員顧黃水花今天在縣議會定期大會綜合討論時強調，「應該要廣為宣傳」，才能讓有需求的銀髮族來得及申辦，才不會苦苦等候！

社會處長黃淑娟表示，全縣老人裝置全口假牙從去年7月開辦，當年預算為6500萬元，今年度預算有2億元，明年度也有2億元，由於預算剛過，還要完成合作牙醫診所的簽約相關事宜，再由牙醫師進行申請資料審核，預計明年3月就可啟動老人裝置全口假牙。

社會處長青福利科長陳奎林表示，去年申請者超過5000人，共有1970人如願完成假牙裝置；今年度預算有2億元，預計有6400人受惠，提出申請排序等候長者還大約有1900人。

陳奎林強調，今年申請作業從3月1日起跑，受理到9月底；原則上明年受理申請作業時間與今年相同，由於受理窗口在各地公所，將會委請公所加強宣傳，也會透過社區、合約牙醫診所來宣傳，讓有需求的長者可以把握時間提出申請，由於假牙裝好後還享有1年的保固，長者假牙裝置完成後，可視情況前往診所進行調整。

魏明谷強調，原本只有中低收入老人才有裝置假牙補助，但彰化縣沒有排富條款，希望長者可以有一口的好牙。

彰化縣老人裝置全口假牙補助，只要年滿65歲以上，只要全口無牙或是上、下顎健康牙齒各存3顆以內，設籍彰化縣3年以上，同一部位補助，每人終身補助裝置假牙1次為限。