避白海豚棲地1公里 離岸風電政策環評通過

2016-12-28 20:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕新政府發展綠能目標，風力發電是其中要角，不過離岸風電卻有危及白海豚生存之虞。環保署環評大會今審查離岸風電政策環評案，最後決議在與棲地距離方面，將專案小組原先建議的0.5公里，擴增至1公里範圍，另也設定台中彰化外海離岸風機宜優先開發航道外側區塊，全案宣告通過。

環團提出，距岸11公里內應該暫緩開發，否則擔憂只剩60隻的白海豚有滅絕危機，讓綠色能源變成血色能源。但因能源局訂出每年至少3GW至4GW的目標，依環團標準將只剩2GW至2.5GW。而依據工研院數據，目前在距離白海豚棲地0.5公里範圍開發，可以發展量有5.46GW，若擴增距離至1公里，同樣也是5.40GW，在此標準之下，因此做出這項決議。

此外，考量南北向航道內側的離岸風電區塊開發涉及環境敏感因子眾多，離岸風機宜優先開發行道外側區塊，俟累積開發經驗及航道內側環境影響評估調查資料後，再考量航道內側的區塊開發。而「苗栗縣龍鳳漁港至台南市將軍漁港海域水深15公尺以內，屬中華白海豚主要活動區，風機設置也應迴避擾動該生態棲息環境。

在工程進行部分，必須緩啟動打樁工程，將確認鯨豚活動時間從原先建議20分鐘擴大為30分鐘，並且優先採用以商業化方式之最佳噪音防制工法進行，盡量避免影響白海豚。

在開發區塊部分則維持專案小組原決議，須避開包括國家重要濕地、定置漁業權區、水產動植物繁殖保育區、保護礁區、人工魚礁禁漁區、野生動物重要棲息環境、野生動物保護區、中華白海豚野生動物重要棲息環境（含預告）、國家公園、台灣沿海地區自然環境保護區、國家級風景特定區、水下文化資產保護區、一級與二級海岸保護區、台灣重要野鳥棲地等。