若年金重分配 彰女學生算出「最佳退休金」
2016-12-28 21:22
〔記者劉曉欣／彰化報導〕如果年金重分配，「最佳退休金」應該是多少？
拿下今年全國高中職數學建模競賽第1名的彰化女中，今年比賽題目就是話題最夯的「年金重分配」，學生以問卷調查，透過「線性規劃」，發現在政府年金不破產，且人民可負擔提撥率的條件下，得出大多數各行各業能夠接受的是所得替代率為73％，提撥費率為12.5％。
學生的參賽研究指出，雖然所得替代率為80％可避免年金破產，也符合多數人期待，但是提撥費率為48％卻會造成民眾的過度負擔，因此進行加入人民可負擔的提撥率，來作為後續的修正。
彰化女中校長鄭曜忠表示，大多數人的觀念都認為男生的數理能力比較好，彰女學生連續兩年拿到這項比賽的全國第一名，不只打破既有觀念，也讓人發現原來數學也可以應用在生活上。
指導老師王文惠表示，參加學生張沛珊、林沂萱、粘雨錚、陳琬甯、陳沛妤都是高2的學生，為了參加比賽，先透過問卷調查，來完成軍公教勞農等5大族群對於年金重分配的看法，再參照先進國家的年金做法，以國家稅收為基礎，透過線性規劃來得出結論。
「最大的困難是無中生有！」王文惠強調，因為學生必須運用資料，來建立線性規劃，也就是建立可以套用的數學公式，以數學方式來找出結論，而最難能可貴的是參賽學生分工合作，情同姊妹。
林沂暄說，以前對於各種年金都是一知半解，透過比賽去搜集資料，如今已經能侃侃而談，這是得獎以外的最大收穫。
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