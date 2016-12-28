蓮霧產量「回不去了」 量少價揚「有錢可能買不到」

2016-12-28 20:32

〔記者陳彥廷／林邊報導〕被譽為蓮霧首都的屏東林邊，鄉農會的「蓮霧專賣店」今天開張，不過今年蓮霧受接連颱風影響，產量大減，僅存碩果價格上揚，該會總幹事黃金順就指出，「春節前恐怕是有錢也買不到」！

蓮霧因外觀紅通喜氣，受年節伴手禮市場青睞，但今年遭接連颱風摧殘，全台產量劇跌，批發市場公斤價較去年同期上漲約20元，林邊目前產量更只有去年3分之1，產地價從每台斤約120上漲至約150元。

黃金順指出，林邊以南洋種黑珍珠蓮霧居多，因為土質適合，所產蓮霧品質優良，一般蓮霧1台斤要價150元以上，精品包裝的蓮霧2公斤約650元，品牌的頂級蓮霧2公斤則要價1100元。

黃金順說，今年屬暖冬，蓮霧從套袋到採收僅需約35天，較以往提早約10天，但颱風後重創蓮霧樹，又受制秋雨，明年1月產量難回復，詭異氣候已連2年造成年關前產量真空，禮盒預期還要再漲價，呼籲民眾要買要快，因為「屆時恐怕是有錢也買不到」！