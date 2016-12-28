「紅毛港烏金傳奇」闖關活動 讓遊客了解烏魚文化

紅毛港文化園區元旦假期將舉辦「紅毛港烏金傳奇」闖關活動，重現紅毛港烏金年代。（高市文化局提供）

2016-12-28 20:33

〔記者蘇福男／高雄報導〕小港紅毛港從明朝就有捕撈烏魚的紀錄，紅毛港文化園區元旦假期將舉辦「紅毛港烏金傳奇」闖關活動，重現紅毛港烏金年代。

根據小港故事繪本「海風吹過港仔墘」記載，自清朝以來，紅毛港居民即以內海養殖、外海捕魚為業，日治時期紅毛港曾是烏魚漁獲主要產地，民國70年代紅毛港也是全台蝦苗養殖重地，當時全台60至70%蝦苗由紅毛港供應，紅毛港被譽為「蝦苗的故鄉」。

文化局表示，12月31日至1月2日元旦假期，將與紅毛港文化協會及地方人士合作，透過紅毛港烏金傳奇闖關活動，讓遊客了解早期紅毛港聚落生活的烏魚文化，遊客憑入園門票，即可免費參加闖關活動，限時完成活動並可免費品嚐手工魚丸，每日限量400份，送完為止，活動相關資訊。