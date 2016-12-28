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別再用寶特瓶裝水了！各項研究告訴你它可怕的真相！

2016-12-28  20:15

〔iStyle頻道／綜合報導〕寶特瓶輕巧，不輕易壞，摔到也不會破，從便利商店買罐飲料就能獲得，方便的特性，被許多人作為水瓶的首選，但是隨著環保意識上升，大部分的人都知道，寶特瓶其實相當不環保，紛紛隨身自備環保杯裝水，除了不環保以外，根據「SHEFINDS」報導，還有一個驚人的理由，警告你「別再用寶特瓶當水瓶了」！

科學家在寶特瓶中發現，各種縫隙都是細菌的繁殖地，加拿大公共健康雜誌發表的一項研究發現，76個使用過的寶特瓶，在室溫下長時間放置後，有3分之2的水瓶細菌超過飲用水水質的正常標準，而荷蘭皇家東南亞研究所另一項研究發現，一週內沒有特地清洗過的寶特瓶，裡面全都長出多到嚇人的細菌，德克薩斯大學健康中心理查醫學博士Richard Wallace表示，這些水一旦喝下肚，就有可能出現噁心、嘔吐、腹瀉......等類似食物中毒的情形。

出門盡量攜帶環保杯，除了為地球盡一份心力以外，也是為了自己的健康著想，假使真的忘記帶水瓶，必須用寶特瓶裝水，也別重複使用超過兩次，當天使用完請立即回收。

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  • 寶特瓶裝水方便，但可能不是你的水瓶首選！（擷取自heybiblee instagram）

    寶特瓶裝水方便，但可能不是你的水瓶首選！（擷取自heybiblee instagram）

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