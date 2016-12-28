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106年新北市有線電視費率出爐 每戶上限500元

2016-12-28  20:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕106年新北市有線電視費率今天公布，11家既有業者每戶收視費上限維持500元，另4家跨區業者提供99元至500元收費組合，最高不得超過500元，既有業者明年11月前須全部完成數位化，未達標準者將刪減107年5％至8％基本費率。

新北市有線廣播電視費率審議委員會12月起召開4次會議，邀請消費者保護團體、傳播、財經、會計、法律領域專家學者，針對業者經營狀況與提報費用資料審議。

會中決議，106年11家既有業者維持每月每戶500元收視費，另4家跨區業者包括新北市、數位天空、大豐及全國，各提供至少3種基本頻道收視組合，最低價每戶每月僅99元，超過100個頻道的套餐組合祭出450元或500元優惠價。

此外，106年11月底前有線電視業者須全面數位化，並推動分組收費，提供收視戶高畫質頻道及多元互動式服務；未達成目標者，委員會將依該業者107年基本費率刪減5%至8%。

費率審議委員會強調，業者若有惡性競爭情形，將立即重啟費率審查機制，確保消費者權益。

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  • 106年新北市有線電視費率今天出爐，既有業者每戶收視費上限維持500元。圖為清整有線電視纜線情形。（新聞局提供）

    106年新北市有線電視費率今天出爐，既有業者每戶收視費上限維持500元。圖為清整有線電視纜線情形。（新聞局提供）

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