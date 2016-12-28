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雞蛋用一次性包材缺乏實證 蘇煥智：政策應重新檢討

2016-12-28  22:57

〔即時新聞／綜合報導〕針對農委會上週六宣布開始實施「生鮮禽蛋應使用一次性包材」，前台南縣長蘇煥智今指出，農委會坦承兩年多前通過的政策，只是研究報告的理論推測，尚缺乏實證研究，他認為這個政策其實仍有重新檢討的必要。

為加強禽流感防疫，農委會24日正式開始實施「生鮮禽蛋應使用一次性包材」，引發蛋商工會及業者反彈，民眾也擔心蛋價會引此上漲。

蘇煥智今則在臉書指出，隨著新制開始落實，包含材料、空間、運輸，以及勞動及銷毀大量紙箱的成本都會增加，預估傳統市場、餐廳、早餐店的雞蛋成本會增加20%以上，但這項兩年多通過的政策還缺乏實證研究，且農委會公布的紙箱裝蛋非常不安全，因此他認為這項政策仍應重新檢討。

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  • 針對農委會上週六宣布開始實施「生鮮禽蛋應使用一次性包材」，前台南縣長蘇煥智今指出，他認為這個政策其實仍有重新檢討的必要。（資料照，記者黃耀徵攝）

    針對農委會上週六宣布開始實施「生鮮禽蛋應使用一次性包材」，前台南縣長蘇煥智今指出，他認為這個政策其實仍有重新檢討的必要。（資料照，記者黃耀徵攝）

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