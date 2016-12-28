明日各地持續溼冷 元旦連假將是回暖好天氣

中央氣象局指出，明日持續濕冷天氣，出門還是要攜帶雨具及著保暖衣物。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-12-28 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕明（29）日大陸冷氣團逐漸減弱，各地天氣偏涼，受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，台灣各地及澎湖有局部短暫雨的情形發生，金門、馬祖為多雲的天氣。氣溫也將回升，預測清晨中部以北約14、15度，花東及南部地區則約16、17度。

中央氣象局指出，明日還是受到冷氣團影響，不過冷空氣的強度減弱，氣溫稍微回升1、2度，預測清晨最低溫中部以北及宜蘭地區約14、15度，花東及南部地區約16、17度，而白天最高溫在北部及宜蘭約17到19度，中南部及花東約20、21度。

降雨方面，熱帶性低氣壓的外圍雲系仍會影響台灣的天氣，各地雲多並仍有局部陣雨情形，但從明天白天開始水氣逐漸減少，降雨有機會漸漸趨緩。

氣象達人彭啟明也指出，明日還是濕冷的天氣，出門還是要注意保暖及攜帶雨具，這樣的天氣要到元旦連假，才會呈現回暖好天氣。

沿海、空曠地區及外島易有9到11級的強陣風，海面上的風浪也大，到海邊活動或是從事海上作業請特別注意安全。

29日高屏地區AQI空污指標為對敏感族群不健康等級，其他及離島地區為良好至普通等級。