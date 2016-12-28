竹北唯一草莓園 花百萬打造高架設備

「親親果農場」，農場主人林峻葦、范嘉淇夫婦，克服新竹的氣候、土壤等環境條件，在竹北成功栽種草莓。（記者廖雪茹攝）

2016-12-28 19:58

［記者廖雪茹／新竹報導］竹北有草莓園？不但有，而且還是網室的高架草莓園。竹北市唯一栽種草莓的「親親果農場」，農場主人林峻葦、范嘉淇為了方便推嬰兒車的親子和行動不便者，都能享受採果樂趣，今年斥資逾100萬元打造高架，讓果園乾淨又舒適，希望看見遊客採果時的開心笑容。

竹北青年林峻葦考量父親年紀大了，4年前偕妻返鄉務農，因范嘉淇的父親范銹龍是苗栗大湖知名「神農獎」得主，夫妻倆從零開始，花了1年時間學習，克服新竹的氣候、土壤等環境條件，將原本種稻的1.5分地，改種草莓。

范嘉淇說，草莓栽種不使用化學農藥，成果已漸入佳境，但兩人發現不少客人因為坐輪椅，或是推嬰兒車，不方便採果，只能站在園外遠遠觀看，等其他親友幫忙採，因此今年花費130萬元打造高架及資材設備，讓客人不用擔心弄髒鞋子，也不用蹲著找草莓。

竹北市農會推廣部主任黃正鐘說，草莓園位在市中心，交通方便，且品質好，草莓產期從12月中到明年約4月。