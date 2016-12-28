選課系統二度當機 玄奘學生氣炸
2016-12-28 20:11
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「今年選課延了兩次，竟然還搞不定！」玄奘大學學生反應，校方原訂24日早上10點開始選課，大家特別將事情排開，打工的學生甚至為此請假，好不容易等到選課時間，卻發現網路當掉，校方緊急延後，問題仍未改善，公告延到今天中午12點半開始選課，還承諾將會加開伺服器，哪知今天再度當機，學生氣炸。
玄奘大學主秘王榮聖表示，因全校選課人數超過4千人，然選課系統開放時，卻湧入好幾萬筆選課紀錄，流量短時間爆增，系統無法負荷而當機，資訊人員研判有學生為搶課，下載選課程式，雖一人一帳號，卻同時發送多筆選課指令，流量遠超出預期，才會延到28日仍無法解決。
王榮聖表示，今天暫時關閉選課系統，預計30日下午5點開放人工選課預選登記與網路選課系統併用，暫時解決流量問題，未來會加強技術與設備升級，改善網路選課效能。
學生氣憤表示，幾乎每年選課都會出狀況，去年還發生登錄自己的帳號，卻顯示別人的姓名，害別人沒辦法選課，不知道這種惡夢什麼時候才會結束。
學生說，有人為了搶選課，甚至花錢去網咖等高速上網，沒想到卻等到當機，學生痛批，校方拿學費拿蓋大樓，卻不升級網路系統，造成學生的痛苦。
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