順天堂「柴陷湯」出包 衛局開罰10萬

2016-12-28 19:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕國內中藥品牌龍頭出包！新北市衛生局今年6月配合衛福部專案抽檢中藥，順天堂的「柴陷湯」濃縮顆粒被驗出微生物超標2.3倍，業者回收179瓶，並在衛生局監督下銷毀，依藥事法第21條第1項第3款規定，罰款為10萬元至5000萬元，但因業者配合回收銷毀作業，因此開罰10萬。

衛生局食品藥物管理科長劉君豪表示，本次專案共抽驗12件，順天堂抽驗3件，分別是「柴陷湯」濃縮顆粒、「藿香正氣散」科學中藥、「小青龍湯」科學中藥，其中「柴陷湯」驗出耗氧性微生物總數超過標準2.3倍，另2項產品合格。

劉君豪說，12月16日業者回收下架179瓶「柴陷湯」濃縮顆粒，12月26日在衛生局人員監督下銷毀，推測微生物超標原因可能是製作過程殺菌不完全，或運送途中細菌進入產品，人體食用微生物超量的食物將引發腸胃不適症狀。